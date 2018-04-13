Заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин договорились о взаимном использовании транспортных карт городов.

Теперь карту «Подорожник» можно использовать для проезда в московском метро, а «Тройку» — в питерской подземке. Позже такая возможность появится и на наземном транспорте. Сроки реализации проекта пока не озвучены.

В 2017 году в городах начали продавать совмещенные карты «Тройка-Подорожник» и «Подорожник-Тройка».

Источник: «Москва»