Госдума рассмотрит законопроект об ответных действиях России на санкции США. Документ, разработанный председателем ведомства Вячеславом Володиным и руководителями фракций, разошлют затем в регионы и обсудят с экспертами.

Правительство планирует ввести меры экономического и политического характера. Так, законопроект предусматривает приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей. Запрет могут наложить и на ввоз алкоголя и табака из США и стран, поддержавших санкции. При этом ограничения не коснутся товаров для личного пользования.

Кроме того, в России хотят ограничить деятельность международных рейтинговых агентств, а также производить американские товары без разрешения правообладателей. В ЛДПР сообщили в том числе о возможном запрете на въезд в Россию некоторым гражданам США, включая высококвалифицированных специалистов.

6 апреля США ввели санкции против 12 компаний и 24 россиян из «кремлевского списка». На фоне этого биржевые курсы доллара и евро обновили максимумы с 2016 года.

Что сейчас происходит на рынке и пора ли закупаться валютой для отпуска, читайте в материале The Village.

ОТ РЕДАКЦИИ: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашлав поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: «Коммерсантъ»