С панорамных снимков Google удалили изображения с цитатами подвергшихся преследованию журналистов. Ранее активисты «Репортеров без границ» разместили снимки в поддержку свободы слова.

На прошлой неделе сотрудники организации нашли лазейку в Google Street View и при помощи графического редактора добавили на некоторые здания билборды с высказываниями журналистов, пострадавших за свою профессиональную деятельность.

Так, на здание Средних торговых рядов на Красной площади поместили баннер с надписью «Being gay is normal»​. Эту фразу приписывают школьному учителю географии из Хабаровского края. За публикацию статьи о его увольнении главреда газеты «Молодой дальневосточник» Александра Сутурина оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Еще один плакат «Россия выиграла Белый дом для вас, Дональд Трамп» появился в Нью-Йорке, а в картах Стамбула добавили баннер с критическим высказыванием в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Репортеров без границ» уведомили, что внесенные активистами изменения удалили, так как они противоречили политике Google Maps. «Мы находим весьма забавным то обстоятельство, что кампанию в защиту свободы заглушили так быстро», — прокомментировали удаление в организации.

Источник: «РБК»