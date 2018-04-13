Глава Роскомнадзора Александр Жаров, отвечая на вопрос: «Когда заблокируют Telegram?», сравнил процесс блокировки мессенджера с войной.

Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?» Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу Александр жаров, глава Роскомнадзора

13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории России. Мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Советник президента по развитию интернета Герман Клименко сразу же рекомендовал пользователям Telegram переходить на ICQ. Некоторые из них вместо этого решили направить иски в защиту мессенджера в ЕСПЧ.

The Village уже рассказывал, как авторы популярных телеграм-каналов относятся к возможному лишению доступа к мессенджеру и как продолжить пользоваться Telegram даже в случае его блокировки.

Источник: «Медуза»