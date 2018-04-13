В Москве с вечера 13 апреля пообещали неблагоприятные погодные условия для рассеивания выбросов в атмосфере. Департамент природопользования и охраны окружающей среды ссылается на предупреждение Росгидромета.

Предупреждение продлится с 20:00 13 апреля до 10:00 14 апреля на территории Москвы и городов Подмосковья. Вместе с тем в столице объявили первую, самую низкую степень экологической опасности. В этих условиях предприятиям рекомендуется сократить выбросы на 15–20 %.

Сегодня в регионе очень сухой воздух. По данным синоптиков, относительная влажность воздуха сейчас составляет около 20 %.

Ранее The Village уже рассказывал, что делать при выбросе сероводорода или свалочного газа.

Источник: агентство «Москва»