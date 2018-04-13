Сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать в Москве систему персональных сезонных скидок.

Предложение будет действовать только на некоторые поездки. Размер скидки в диапазоне от 5 до 30 % определяется с помощью специального алгоритма, который учитывает активность пользования сервисом, наличие свободных машин поблизости и дорожную ситуацию.

Стоимость поездки с учетом скидки будет показана на экране после выбора конечной точки маршрута. На заработке таксистов акция не отразится — «Яндекс.Такси» компенсирует разницу из собственных средств.

Источник: представители «Яндекс.Такси»