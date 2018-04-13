В парке «Музеон» в субботу, 14 апреля, пройдет ежегодный субботник «Головомойка». Акцию проводит общество желтых ведерок — клуб борцов за чистоту искусства, существующий на базе парка Горького.

Задача активистов — очистить около 50 гранитных памятников, в том числе скульптуры Ленина и Маркса. Как правильно их мыть, расскажет главный хранитель Музеона Эдуард Фомченко.

Присоединиться к субботнику может каждый. Участникам выдадут все необходимое: губку, ведро, моющее средство, перчатки, фартук и отличительный знак.

Встречу назначили в 10:00 на площади около входа в парк, со стороны Мароновского переулка.

Источник: пресс-служба парка