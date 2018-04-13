Роскомнадзор внес веб-версию мессенджера Telegram в реестр запрещенных сайтов. Под блокировку попали адреса web.telegram.org и t.me. Доступ к ним пока остается открытым.

Основанием для таких мер стало решение Таганского районного суда Москвы, удовлетворившего иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки Telegram с войной, а советник президента по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал переходить на ICQ. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода блокировки. Некоторые пользователи решили направить иски в защиту мессенджера в ЕСПЧ.

The Village рассказывал, как на блокировку отреагировали пользователи и конкуренты мессенджера, а также как продолжать пользоваться Telegram и какие VPN-сервисы используют профессионалы.

Источник: Роскомнадзор