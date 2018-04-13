На сайте президента России опубликовали декларацию о доходах Владимира Путина за прошлый год.

18 728 268 рублей заработал

Владимир Путин в 2017 году

Годовой доход действующего главы государства вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами. Так, в период с 2011 по 2016 годы Путин суммарно заработал 38,5 миллиона рублей.

Президент по-прежнему владеет квартирой в Петербурге площадью 77 квадратных метров и гаражом площадью 18 квадратных метров. Также в собственности Путина находятся две «Волги» 60-х годов, «Нива» и прицеп «Скиф». При этом за прошедший год из декларации главы государства пропал участок площадью 1 500 квадратных метров. Именно с этим, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, связан заметный рост его доходов.



Источник: сайт президента России