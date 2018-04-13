Зампред комитета Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников заявил, что в случае трудностей при блокировке мессенджера Telegram депутаты могут принять новые законы против VPN-сервисов, с помощью которых можно обойти ограничения.

«Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, потребуется ли принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN. Соответственно, будем думать, как это сделать», — заявил парламентарий.

«Мы посмотрим, достаточно ли у наших органов исполнительной власти полномочий для того, чтобы осуществлять полностью блокировку или же нет. Если потребуются дополнительно какие-то законодательные инициативы, мы их оперативно внесем», — добавил Крупенников.

В ноябре в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов. При отказе таких сервисов ограничивать доступ к запрещенному контенту они сами должны быть заблокированы.

Сегодня Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленном ограничении доступа к Telegram на территории России. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода блокировки. Некоторые пользователи решили направить иски в защиту Telegram в ЕСПЧ.

The Village рассказывал, как на блокировку отреагировали пользователи и конкуренты мессенджера, а также как продолжать пользоваться Telegram и какие VPN-сервисы используют профессионалы.

ОТ РЕДАКЦИИ: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: РИА «Новости»