Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Последние дни свободы Telegram

Таганский суд Москвы постановил немедленно ограничить доступ к Telegram на территории России. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений.

Веб-версию сервиса уже внесли в реестр запрещенных сайтов, однако провайдеры начнут блокировать Telegram со следующей недели. При этом в Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов в случае трудностей при блокировке мессенджера.

Санкции против США

Депутаты Госдумы подготовили ответные меры на санкции США. Новый законопроект предусматривает возможность запрета на ввоз алкоголя, табака и лекарств из США и стран, поддержавших санкции. Также в России хотят производить американские товары без разрешения правообладателей.

Вмешательство в российские выборы

Совет Федерации обвинил 12 средств массовой информации во вмешательстве в президентские выборы. В список, в частности, попали «Медуза», Русская служба Би-би-си и Deutsche Welle. Список с «диаграммами, графиками и наглядными примерами вмешательств» опубликуют после инаугурации Владимира Путина.

Вечный Путин

Рамзан Кадыров предложил не ограничивать срок правления Владимира Путина в качестве президента. По словам лидера Чечни, без Путина Россия не смогла бы выстоять и справиться с актуальными проблемами. Кадыров считает, что большинство россиян поддержат эту идею.

Тем временем на сайте президента России опубликовали декларацию о доходах Владимира Путина. Годовой доход действующего главы государства вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами.

Красная площадь без геев

С панорамных снимков Google удалили изображения с цитатами подвергшихся преследованию журналистов. Так, со здания Средних торговых рядов на Красной площади пропал баннер с надписью «Being gay is normal»​. Ранее активисты «Репортеров без границ» разместили снимки в поддержку свободы слова.

Транспортная взаимность

Власти Москвы и Петербурга договорились о взаимном использовании транспортных карт городов. Теперь «Подорожник» можно использовать для проезда в московском метро, а «Тройку» — в петербургской подземке. Позже такая возможность появится и на наземном транспорте.