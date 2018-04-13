Во вторник, 17 апреля, в Москве откроют частный университет Moscow Music School, который будет работать на базе Британской высшей школы дизайна, архитектурной школы МАРШ, Московской школы кино и школы компьютерных технологий Scream School.

Студентов начнут готовить по трем направлениям. Так, специальность Music Production посвящена теории музыки, саунд-дизайну, созданию аранжировки и основам звукоинженерии. В программу Songwriting & Music Performance, нацеленную на музыкантов-инструменталистов и вокалистов, войдут лекции по теории музыки и поэзии, а также практические занятия по музыкальному продакшну и звукоинженерии. Наконец, менеджменту и продвижению артистов будут обучать на направлении Music Business.

В Moscow Music School расположится собственная звукозаписывающая студия, компьютерные классы для работы с аудиоредакторами, репетиционные классы и лектории. Студентам университета позволят брать оборудование и инструменты для домашних репетиций и концертов.

Источник: «Афиша Daily»