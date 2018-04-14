Утром автоматические станции «Мосэкомониторинга» зафиксировали однократные превышения предельно допустимого уровня концентрации сероводорода в Восточном и Юго-Восточном административных округах.

По данным наблюдений, около 03:00 и 08:00 содержание газа в Кожухове превысило норму в 1,25 раза. Станции на улице Головачева и в Жулебине показали аналогичное превышение около 08:00.

Ухудшение условий рассеивания вредных веществ в атмосфере на востоке и юго-востоке Москвы фиксируется уже третьи сутки подряд.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае выброса сероводорода или свалочных газов.

Источник: ТАСС