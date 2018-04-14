Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что блокировка Telegram на территории России похожа на рекламную кампанию мессенджера.

Я думаю, что такой дружбы и любви, какие есть у Телеграма с отечественной властью, мало у кого есть. То, что происходит, — это лучшая рекламная кампания. Нас убеждают, что этот мессенджер написала сама Жанна д'Арк, а сисадмином там работает лично Робин Гуд. И кровавые чекисты в бессильной злобе хотят задушить наш Телеграмчик Артемий Лебедев, дизайнер

Лебедев напомнил, что меры против Telegram приняли из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования, хотя у спецслужбы нет доступа к переписке пользователей зарубежных сервисов, таких как Facebook Messenger и Viber. При этом возможность обхода ограничений с помощью VPN-сервисов делает блокировку бессмысленной, добавил дизайнер.

Накануне Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленном ограничении доступа к Telegram на территории России. По данным СМИ, провайдеры начнут блокировать мессенджер со следующей недели. Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода блокировки. В свою очередь, в Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов.



The Village рассказывал, как на блокировку отреагировали пользователи и конкуренты мессенджера, а также как продолжать пользоваться Telegram и какие VPN-сервисы используют профессионалы.

Источник: Артемий Лебедев