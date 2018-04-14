Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заваривать кору дуба и пить «Боярышник» вместо американских лекарств, которые могут оказаться в России под запретом в случае принятия законопроекта о санкциях против США.

Таким образом депутат отреагировал на замечание политика Бориса Надеждина, по мнению которого новые поправки могут создать проблемы «для десятков миллионов российских граждан».

Удивительный по глубине ума человек (очередной раз). Западные лекарства у него надо выплёвывать и заменять Боярышником. Как его до сих пор держат запредом Госдумы? pic.twitter.com/IOagDXqgPz — La Russie parle (@Russia_calls) 14 апреля 2018 г.

Впоследствии Толстой назвал свои слова шуткой: «Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись».

Ранее депутаты Госдумы подготовили ответные меры на санкции США. Новый законопроект предусматривает возможность запрета на ввоз алкоголя, табака и лекарств из США и других западных стран.

Источник: «Говорит Москва»