Массовые митинги против мусора в Подмосковье
В Подмосковье прошли массовые митинги против мусора, который везут на местные свалки из столицы. Акции протеста состоялись в девяти городах: Волоколамске, Балашихе, Коломне, Дмитрове, Клину, Сергиевом Посаде, Красноармейске, Серпухове и Шатуре.
Тем временем в Ярославле жителей призывают выйти на акцию против московского мусора, запланированную на 18 апреля. Ранее столичные власти обратились к Ярославской области с просьбой о помощи в размещении отходов.
Ранее The Village рассказывал, каково жить рядом со свалкой и что привело к мусорным бунтам в Подмосковье.
КомментарииПодписаться