В Подмосковье прошли массовые митинги против мусора, который везут на местные свалки из столицы. Акции протеста состоялись в девяти городах: Волоколамске, Балашихе, Коломне, Дмитрове, Клину, Сергиевом Посаде, Красноармейске, Серпухове и Шатуре.

Сегодня возле волоколамской свалки снова митинг. Митингуют вот так pic.twitter.com/Lrf760SRLM — Наташа Зотова (@natashazotova) 14 апреля 2018 г.

На митинг против свалки в Серпухове вышли уже больше тысячи человек. Собравшиеся поздравляют губернатора Воробьева с днем рождения и желают ему суда и скорейшей отставкиhttps://t.co/ABjZoXWTnl pic.twitter.com/xECpx8ib4O — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 14 апреля 2018 г.

Терпение жителей Волоколамска на пределе pic.twitter.com/SaO7gh4TDW — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 14 апреля 2018 г.

Местный байкер Валентин на митинге против свалки pic.twitter.com/qiyanshXhq — Наташа Зотова (@natashazotova) 14 апреля 2018 г.

Разгневанные граждане требуют закрытия полигона, наведения порядка в сфере утилизации мусора в Московской области и отставки областного руководства во главе с губернатором Воробьевым pic.twitter.com/Ggegxp3B4l — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 14 апреля 2018 г.

Митинг за немедленное закрытие полигона «Лесная» освещают многие СМИ, замечены камеры ОТР, «Дождя», журналисты «Коммерсанта», «Медузы», РБК, BBC и других изданий. pic.twitter.com/efmCPEhxCc — Николай Громов (@Gromimolniya49) 14 апреля 2018 г.

На митинге против свалки в Волоколамске замечен мальчик с противогазом pic.twitter.com/uaGyIAotcS — Наташа Зотова (@natashazotova) 14 апреля 2018 г.

Митинг в Балашихе за закрытие мусорных полигонов в Подмосковье. pic.twitter.com/exBBagUrW0 — Ilya (@ilyapahomov) 14 апреля 2018 г.

Публикация от Алексей Сергеевич (@aleksey_borodulin) 14 Апр 2018 в 2:24 PDT

14 апреля митинг в Лобне pic.twitter.com/MIepc72C9r — Диана Яковлева (@DianaYakovleva8) 14 апреля 2018 г.

В Волоколамске продолжается массовый протест граждан, люди остаются возле полигона Ядрово и озвучивают свои требования pic.twitter.com/LJHJPtACLG — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 14 апреля 2018 г.

Митинг у полигона Ядрово заканчивается pic.twitter.com/T5DLXEyGPa — Наташа Зотова (@natashazotova) 14 апреля 2018 г.

Тем временем в Ярославле жителей призывают выйти на акцию против московского мусора, запланированную на 18 апреля. Ранее столичные власти обратились к Ярославской области с просьбой о помощи в размещении отходов.

Активисты приглашают ярославцев на общегородской митинг против московского мусора.



Встретимся 18 апреля, в 18:00, возле Знаменской башни на площади Волкова. pic.twitter.com/cfP3YW0zRx — Штаб Навального в Ярославле (@teamnavalny_yar) 14 апреля 2018 г.

Ранее The Village рассказывал, каково жить рядом со свалкой и что привело к мусорным бунтам в Подмосковье.