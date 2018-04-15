Президент России Владимир Путин указал мэру Москвы Сергею Собянину на две «хронические проблемы» столицы: загруженность дорог и необходимость более четкого регулирования миграционных потоков.

Глава государства предложил обсудить эти проблемы, однако Собянин смог отчитаться только по одной из них — загруженности дорог. Собянин пообещал окончательное решение проблемы через четыре-пять лет. К этому времени будет построено большое подземное кольцо, первый сегмент которого — от Москвы-Сити до Динамо — запустили в этом году. Мэр также отметил, что вложения в развитие дорог, пригородного сообщения и метро приводят к большим инвестициям в транспорт и социальную инфраструктуру.

«Инвестиции в основной капитал с 2010 года в сопоставимых ценах выросли на 176 процентов, то есть с 700 [миллиардов] практически до двух триллионов рублей», — рассказал он. После этого Собянин и Путин перешли к обсуждению темы детских технопарков. Миграция за время беседы больше не упоминалась.

Источник: «Дождь»