Метеоусловия в Москве 15 апреля будут способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ и ухудшению экологической обстановки, сообщили в погодном центре «Фобос».

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в воскресение воздух в Москве прогреется до плюс 17 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Скорость юго-западного ветра составит 3,4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха — 45 %.

Сухость воздуха характерна для арктического воздуха, который в середине недели принес в столичный регион похолодание. По предварительным прогнозам, повышение температуры продолжится и в начале следующей недели. Ранее синоптики обещали москвичам на выходных благоприятные условия для появления легкого загара.

Источник: РИА «Новости»