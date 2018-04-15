Московские чиновники с наибольшим доходом в 2017 году
Московские чиновники обнародовали сведения о доходах и имуществе за 2017 год.
Больше всех среди заместителей мэра Москвы заработал Максим Ликсутов — 219,7 миллиона рублей. При этом годом ранее доход заммэра по вопросам транспорта составил всего 6,8 миллиона рублей.
В собственности Ликсутова находятся три земельных участка, дом площадью свыше 2 тысяч квадратных метров, а также автомобили Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG, мотоциклы Harley-Davidson, Ducati XDiavel и Honda. Примечательно, что другие заместители мэра, согласно декларациям, не имеют в собственности транспортных средств.
Место
Заместитель мэра Москвы
Доход за 2017 год в миллионах рублей
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов
219,7
Заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко
7,3
Заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников
6,8
Заммэра, глава аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова
6,8
Заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин
6,6
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
6,5
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина
6,1
Среди министров правительства Москвы на первое место по годовому заработку вновь вышел глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. А на последнем месте расположились главы департаментов здравоохранения и торговли.
Место
Министр правительства Москвы
Доход за 2017 год в миллионах рублей
Глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин
94,9
Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников
13,6
Глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов
8,8
Глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев
7,8
Глава департамента городского имущества Максим Гаман
7,6
Глава департамента культуры Александр Кибовский
6,6
Глава департамента образования Исаак Калина
6
Глава департамента финансов Елена Зяббарова
5,4
Глава департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян
5,3
Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун
5,2
Заработок Владимира Путина в 2017 году вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами.
Источник: «Интерфакс»
КомментарииПодписаться