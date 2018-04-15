Московские чиновники обнародовали сведения о доходах и имуществе за 2017 год.

Больше всех среди заместителей мэра Москвы заработал Максим Ликсутов — 219,7 миллиона рублей. При этом годом ранее доход заммэра по вопросам транспорта составил всего 6,8 миллиона рублей.

В собственности Ликсутова находятся три земельных участка, дом площадью свыше 2 тысяч квадратных метров, а также автомобили Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG, мотоциклы Harley-Davidson, Ducati XDiavel и Honda. Примечательно, что другие заместители мэра, согласно декларациям, не имеют в собственности транспортных средств.

Место Заместитель мэра Москвы Доход за 2017 год в миллионах рублей

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов 219,7

Заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко 7,3

Заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников 6,8

Заммэра, глава аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова 6,8

Заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин 6,6

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков 6,5

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина 6,1

Среди министров правительства Москвы на первое место по годовому заработку вновь вышел глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. А на последнем месте расположились главы департаментов здравоохранения и торговли.

Место Министр правительства Москвы Доход за 2017 год в миллионах рублей

Глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин 94,9

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников 13,6

Глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов 8,8

Глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев 7,8

Глава департамента городского имущества Максим Гаман 7,6

Глава департамента культуры Александр Кибовский 6,6

Глава департамента образования Исаак Калина 6

Глава департамента финансов Елена Зяббарова 5,4

Глава департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян 5,3

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун 5,2

Заработок Владимира Путина в 2017 году вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами.

Источник: «Интерфакс»