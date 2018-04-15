Бобры стали чаще выходить к людям на природных территориях Москвы в связи с потеплением, рассказали в Мосприроде.

В апреле-мае также рождаются бобрята, и с приходом тепла животные начинают ежедневно покидать свои жилища в поисках доступной еды. Например, в парке «Долина реки Химки» можно увидеть семью из восьми бобров и классическую бобровую плотину.

«Хатки бобры строят в тех местах, где не могут выкопать норы. Как правило, это заболоченные участки, где нет подходящих берегов. Животные без боязни подплывают к людям, вылезают на берег и позволяют себя фотографировать», — добавили в ведомстве. Бобры обитают на берегах водоемов в Серебряном бору, на Строгинском мысе, в долине реки Сходни в Куркино и на реках Яуза и Чермянка.

Москвичей призывают не приучать животных к поеданию овощей и фруктов: из-за этого они могут перестать искать традиционную для них пищу и погибнуть. Во избежание укусов также не стоит гладить бобров. Владельцам собак рекомендуют держать питомцев в намордниках и не спускать с поводка, чтобы они не напали на диких животных.

Ранее The Village рассказывал, какие дикие животные обитают в Москве.

Источник: «Москва»