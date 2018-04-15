Синоптики центра погоды «Фобос» объявили наступление фенологической весны в Московском регионе. В этот период возвращаются перелетные птицы, из спячки выходят животные и начинается цветение.

Сегодня, 15 апреля, воздух прогрелся до плюс 17 градусов, что на 3-4 градуса выше климатической нормы середины апреля.

Оживление природы происходит при среднесуточной температуре воздуха выше 5 градусов тепла. В этом году фенологическая весна традиционно наступит 15-20 апреля. Это время связано с цветением серой ольхи, облиствением березы и «пылением» вяза. На водоемах тем временем сходит лед. Кроме того, подсыхает почва, прилетают журавли и вальдшнепы, вылетают шмели, мухи и первые бабочки. А автомобилисты, по словам синоптиков, уже могут менять зимние шины на летние.

Источник: «Фобос»