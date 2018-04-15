Компания Opera Software объявила о закрытии сервиса Opera VPN, позволявшего обойти блокировки. Приложение для iOS и Android перестанет работать 30 апреля.

Причины принятого решения разработчики не указывают, однако обещают поддержать пользователей сервиса. Так, владельцам платного пакета Opera Gold, дают возможность в течение года бесплатно пользоваться сервисом SurfEasy Ultra VPN. Другим клиентам сделают скидку в 80 % на VPN от SurfEasy. Для перехода достаточно обновить приложение Opera VPN до последней версии.

13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории России. Мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Советник президента по развитию интернета Герман Клименко сразу же рекомендовал пользователям Telegram переходить на ICQ. Некоторые из них вместо этого решили направить иски в защиту мессенджера в ЕСПЧ.

The Village уже рассказывал, как авторы популярных телеграм-каналов относятся к возможному лишению доступа к мессенджеру и как продолжить пользоваться Telegram даже в случае его блокировки.

Источник: Opera VPN