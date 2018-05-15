В ночные и утренние часы вторника, 15 мая, Мосэкомониторинг вновь зафиксировал превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе.

По данным наблюдений, на улице Гурьянова в районе Печатники норма была превышена в 4,6 раза, на улице Головачева в районе Люблино — в 3 раза, а на улице Лухмановской в районе Косино-Ухтомский — в 2,9 раза. Кроме того, незначительные превышения ПДК наблюдались в районах Ново-Косино, Марьино, Капотня и Рязанский.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы признали, что в городе отмечалось ухудшение условий рассеивания загрязняющих веществ в воздухе, но к 09:00 ситуация стабилизировалась. Накануне об ухудшении экологической обстановки предупреждали синоптики.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае выброса сероводорода или свалочных газов.

Источник: «Интерфакс»