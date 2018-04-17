В ночь на вторник, 17 апреля, «Мосэкомониторинг» вновь зафиксировал значительное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе на востоке Москвы.

По данным наблюдений, в полночь в районе Косино-Ухтомский норма оказалась превышена в 4,4 раза, в Выхине-Жулебине — в 2,2 раза, в Рязанском и Новокосине — в 1,8 раза, а в Марьине и Люблине — в 1,4 раза.

Специалисты объясняют ухудшение экологической обстановки сложившимися метеоусловиями. Из-за безветренной погоды затруднилось рассеивание вредных веществ в атмосфере. Предполагается, что ситуация изменится уже днем.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае выброса сероводорода или свалочных газов.

Источник: «Коммерсантъ»