В ночь на понедельник, 16 апреля, «Мосэкомониторинг» вновь зафиксировал в столичном воздухе превышение предельно допустимых концентраций сероводорода.

По данным наблюдений, в 02:00 в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы уровень загрязняющего вещества в атмосфере превысил норму в 4,5 раза. На юго-востоке города уровень сероводорода ночью был превышен в районах Рязанский (3,5 ПДК м. р.), Выхино-Жулебино (3 ПДК м. р.) и Люблино (2,8 ПДК м. р.). Кроме того, двукратное превышение допустимого уровня сероводорода отмечалось в районе Новокосино.

Вечером в воскресенье, 15 апреля, также сообщалось о неприятном запахе гари и дымке в районе Медведково на северо-востоке Москвы — как в жилых кварталах, так и в районе МКАД. Кроме того, дымка наблюдалась в районах Новогиреево и Перово вблизи МКАД, а также в подмосковном Реутове. Такая же картина отмечалась в районе Выхино-Жулебино.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае выброса сероводорода или свалочных газов.

Источник: «Интерфакс»