Специалисты центра погоды «Фобос» спрогнозировали потепление в Москве в понедельник, 16 апреля, до плюс 21 градуса. Если их прогноз оправдается, то температура воздуха в столице повторит рекорд 1920 года.

Синоптики поясняют, что большую часть дня столичный регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления с характерным преобладанием солнечной, сухой и аномально теплой погоды с температурным фоном на десять градусов выше климатической нормы. По их словам, погода в целом больше соответствует началу июня. Вечером возможны дожди.

Источник: «Фобос»