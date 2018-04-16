Специалисты «Левада-центра» выяснили, сколько россиян готовы выступать против снижения качества жизни на шествиях, митингах и других акциях протеста.

8 % россиян готовы отстаивать свои права

на акциях протеста

По сравнению с апрелем 2017 года показатель сократился вдвое. Еще 86 % опрошенных заявили, что не пошли бы на подобные акции. А 6 % не смогли определиться с ответом.

Еще меньшее количество россиян готовы отстаивать на митингах и шествиях свои политические взгляды. Если в апреле 2017 года их доля составляла 13 % опрошенных, а в декабре — 8 %, то сейчас она равняется лишь 6 %. Еще 88 % респондентов полагают, что скорее проигнорируют политические акции, чем присоединятся к ним. 6 % не смогли определиться.

Социологи отмечают, что в целом протестные настроения россиян упали до минимума 2008 года. Максимальных значений протестная активность среди опрошенных достигала зимой 2011–2012 годов, когда проходили крупные митинги из-за несогласия с результатами выборов в Госдуму.

Источник: «Левада-центр»