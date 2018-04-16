В Москве возбудили уголовное дело по факту кражи барокамеры, в которой проходили тренировки космонавтов.

На пропажу пожаловался сотрудник одного из московских музеев. Он рассказал полиции, что барокамеру украли с открытой автостоянки в районе Строгино, куда ее доставили для реставрации. Ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.

По одной из версий, речь идет о барокамере, в которой тренировались первые советские космонавты, в том числе Юрий Гагарин. Однако в пресс-службе Музея космонавтики уточнили, что пока не установлено, использовал ли первый отряд космонавтов именно эту барокамеру. «Как раз шел процесс атрибуции — когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете», — заявили представители музея.

Источник: ТАСС