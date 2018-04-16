Министерство здравоохранения предложило запретить пропаганду ВИЧ-диссидентства и распространение призывов к отказу от диагностики и лечения ВИЧ. Соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до конца апреля.

Из документа следует, что за нарушение запрета предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч, а для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Сайты ВИЧ-диссидентов будут блокировать, если в течение суток после включения в реестр администраторы не удалят запрещенную информацию.

В Минздраве необходимость принятия поправок объяснили тем, что антиретровирусная терапия значительно увеличивает продолжительность жизни людей с ВИЧ и является одним из наиболее эффективных средств предупреждения распространения инфекции. Деятельность же ВИЧ-диссидентов препятствует формированию у населения навыков ответственного отношения к здоровью и заставляет граждан, в особенности молодое поколение, считать, что ВИЧ-инфекции не существует.

Ранее в России неоднократно возбуждали уголовные дела на родителей, запрещавших назначать их детям с ВИЧ антиретровирусную терапию.

The Village уже рассказывал, как становятся ВИЧ-диссидентами.

Источник: официальный портал проектов нормативных актов