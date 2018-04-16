Московский областной суд отменил постановление об аресте лидера протестного движения против мусорного полигона «Ядрово» Артема Любимова, пишет его адвокат Денис Кунаев.

Производство дела прекратили в связи с недоказанностью вины подзащитного, говорится в решении суда.

Постановление об аресте Артема Любимова отменено Московским областным судом в связи с недоказанностью его вины в совершении правонарушения, производство по делу прекращено. — Denis Kunaev (@d_kunaev) 16 апреля 2018 г.

Сотрудники ДПС задержали Любимова 31 марта, когда он ехал из Москвы в Волоколамск. Активист считает, что таким образом власти хотели воспрепятствовать проведению митинга, запланированного на следующий день. Любимов полностью отбыл административный арест и вышел на свободу 15 апреля.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

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Источник: Денис Кунаев