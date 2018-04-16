Госдума рассмотрит законопроект об обязательном распределении выпускников в госкомпании после окончания учебы в вузах. Документ внес депутат «Единой России» Сергей Вострецов.

Согласно проекту, после окончания учебы студент, обучающийся за счет бюджетных средств, обязан «проработать по своему образованию и квалификации в государственном учреждении». Не менее 50 % в уставной доле компании должно принадлежать государству.

Количество лет отработки равняется длительности обучения в вузе: четыре года для бакалавров, пять лет — для специалистов и не менее шести — для магистрантов. Если же выпускник отказывается работать в госкомпании, он должен в полном объеме возместить расходы федерального бюджета на его обучение.

Законопроект должен решить «первоочередную проблему отсутствия опыта работы и стажа» у выпускников и в целом помочь решить проблему их трудоустройства, следует из пояснительной записки. Предполагается, что инициатива поможет и призывникам, которые теряют квалификацию за время прохождения службы.

В то же время отраслевые ведомства — Минобразования, Минздрава, а также для министерств культуры, промышленности, труда, регионального развития — смогут таким образом «планировать госзаказ» на подготовку специалистов в своих отраслях. Такая практика распространена в Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО. По словам автора законопроекта, сейчас министерства не учитывают, сколько им необходимо выпустить специалистов для каждой отрасли, и не собирают статистику о том, устроился ли выпускник по специальности.

ОТ РЕДАКЦИИ: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашлав поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: «РБК»