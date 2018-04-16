Синоптики в очередной раз ожидают первую весеннюю грозу в Москве. По их прогнозам, явление пройдет в ночь с 17 на 18 апреля.

Во вторник, 17 апреля, воздух в столице прогреется до 15–17 градусов тепла. Однако к вечеру на погоду окажет влияние циклон, и начнется дождь, который принесет от 2 до 7 миллиметров осадков.

В ночь на 18 апреля дождь в регионе усилится и ослабеет только к вечеру среды. Ожидается, что за сутки может выпасть до 27 миллиметров осадков — около трети месячной нормы. При этом в ночь на 18 апреля сохранится теплая погода — 10–12 градусов. Средняя суточная температура воздуха, согласно прогнозу, соответствует началу мая.

Начиная с четверга в Москву придет небольшое похолодание: ночью 1–6 градусов и днем 10–15 градусов, без осадков. Уже к пятнице в столице снова распогодится, обещают синоптики.

Источник: «Москва»