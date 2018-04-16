МИД предупредил россиян о массовых протестах в Ереване
Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России предупредил россиян о протестных акциях в Ереване.
В сообщении ведомства говорится, что перекрыли несколько улиц. По данным МИДа, протесты в столице Армении продолжатся и завтра, 17 апреля. Туристам из России рекомендуют избегать мест массового скопления людей.
Массовые акции в Ереване направлены против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Демонстранты заблокировали движение на нескольких улицах и попытались прорвать оцепление у парламента. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. По последним данным, в больницы доставлены 46 человек.
Источник: Twitter
КомментарииПодписаться