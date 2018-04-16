Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России предупредил россиян о протестных акциях в Ереване.

#Армения – 16-17.04 протестные акции оппозиции в г.Ереван; 16.04 демонстранты перекрыли несколько центральных улиц; рекомендуется избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/zM1rQRu9aF — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 16 апреля 2018 г.

В сообщении ведомства говорится, что перекрыли несколько улиц. По данным МИДа, протесты в столице Армении продолжатся и завтра, 17 апреля. Туристам из России рекомендуют избегать мест массового скопления людей.

Массовые акции в Ереване направлены против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Демонстранты заблокировали движение на нескольких улицах и попытались прорвать оцепление у парламента. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. По последним данным, в больницы доставлены 46 человек.

Источник: Twitter