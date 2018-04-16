На Лубянской площади в Москве устроили акцию против блокировки мессенджера Telegram. Ее участники бросали бумажные самолетики в здание ФСБ.

По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала двенадцать человек. В их числе оказались Мария Алехина и Дмитрий Цорионов (Энтео). Активисты сообщили, что их везут в отдел полиции «Мещанский». Очевидцы говорят, что полицейские отводили в автозак всех, кто брал в руки самолетик.

M.Алёхина(Pussy Riot)и Д.Цорионов(Энтео) задержаны у ФСБ на Лубянке за акцию против блокировки #Telegram в России.В руке бумажный самолётик pic.twitter.com/SxX3jirhS8 — Katja Kuznetsova (@KuznetsovaKatja) 16 апреля 2018 г.

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: «ОВД-Инфо»