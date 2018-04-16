Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила о необходимости разработать закон, запрещающий школьниках участвовать в акциях протеста. Ранее с подобной инициативой выступала также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Необходимо разработать дополнительный механизм и инструментарий для того, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в массовых акциях протеста, тем более стихийно организованных», — говорится в ежегодном докладе уполномоченной президенту.

По мнению Москальковой, «некоторые политические силы умело используют пробелы в законодательстве, рискуя взорвать гражданское общество и не считаясь с тем, что как минимум бесчеловечно использовать подростков в качестве объектов для манипуляций».

Источник: ТАСС