Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Россия без Telegram

Интернет-провайдеры и операторы связи, выполняя требование Роскомнадзора, начали блокировать доступ к Telegram в России. Скоро мессенджер удалят также из магазинов приложений App Store и Google Play. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка приложения ухудшит национальную безопасность и качество жизни 15 миллионов россиян.

Подорожание билетов за границу

Аналитики «Туту.ру» заявили об изменении цен на авиабилеты за границу на 6-7 %. Это случится после пересчета курсов валют в системе IATA в ночь со вторника на среду. Обновленные цены будут действовать неделю. Сервис также отметил падение интереса россиян к поездкам за рубеж.

Блокировка VPN-сервисов

Роскомнадзор пообещал по запросу властей блокировать VPN и другие сервисы для обхода блокировок. Ужесточать законодательство о работе VPN-сервисов для этого не планируется, так как уже имеющихся законов достаточно для борьбы с противниками блокировок, считает глава ведомства Александр Жаров.

Работа студентов-бюджетников на государство

Госдума рассмотрит законопроект об обязательном распределении студентов-бюджетников в госкомпании после окончания учебы. Количество лет отработки равняется длительности обучения в вузе: например, для бакалавров срок составит четыре года. В случае отказа выпускник обязан в полном объеме возместить расходы федерального бюджета на его обучение. По мнению авторов законопроекта, инициатива поможет решить проблему трудоустройства выпускников.

Непротестные россияне

«Левада-центр» выяснил, что только 8 % россиян готовы выступать против снижения качества жизни на шествиях, митингах и других акциях протеста. За год показатель сократился вдвое. Еще меньшее количество россиян готовы отстаивать свои политические взгляды — лишь 6 %. Социологи отмечают, что протестные настроения россиян упали до минимума 2008 года, тогда как наиболее активными граждане были зимой 2011–2012 годов.

Вечернее голосование за мэра для дачников

Сергей Собянин предложил продлить время голосования на мэрских выборах на два часа — до 22:00, чтобы сделать его более удобным для уезжающих на выходные за пределы города. Мосгордума рассмотрит соответствующий законопроект уже в среду, 18 апреля. По мнению политологов, инициатива повысит естественную явку на выборы, так как многим проголосовать вечером проще, чем утром.