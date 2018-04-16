Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов 655 тысяч IP-адресов Amazon. На это обратил внимание активист Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

По его данным, в выгрузку для провайдеров добавили подсети, IP-адреса которых начинаются с 52.58, 18.196, 18.194, 35.156. Здольников считает, что их блокировка связана с Telegram. Предполагается, что мессенджер стал обходить ограничения с помощью IP-адресов Amazon.

В качестве обоснования попадания в реестр значится формально не имеющее отношения к блокировке Telegram решение Таганского суда Москвы от 13 апреля. По документу Генпрокуратуры в реестр запрещенных сайтов вносили тысячи адресов Amazon, Google и несколько доменов самого Telegram.

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: «Медуза»