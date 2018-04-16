Создатель Telegram Павел Дуров представил на своей странице «ВКонтакте» символ «Цифрового сопротивления» — собаку-маскота. Считается, что логотип посвящен блокировке мессенджера в России.

Дуров использовал рисунок собаки другой породы, так как много лет он задействовал животное как символ «ВКонтакте». После ухода Дурова символ остался в пользовании компании, в том числе на стикерах и в записях о нововведениях.

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: Павел Дуров