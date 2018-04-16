На Чистопрудном бульваре перекроют движение 20 и 21 апреля.

Ограничения связаны с проведением парада трамваев и продолжатся с 23:00 20 апреля до 18:00 21 апреля. Проехать нельзя будет по четным и нечетным сторонам. Кроме того, на бульваре временно перекроют трамвайные пути.

Вместе с тем, для подготовки к параду изменится движение трамваев в вечерний и ночной периоды с 17 на 18 апреля.

Так, с 20:30 до окончания мероприятий остановку «Метро „Октябрьская“» для пассажиров маршрутов № А, 14, 26, 47 перенесут к домам № 2-4 по улице Шаболовка. А с 22:00 трамваи № А, 3, 39 будут следовать до метро «Пролетарская» (вместо метро «Чистые пруды»).

Источник: агентство «Москва»