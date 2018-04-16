Сеть кофеин «Кофемания» отменила имевшийся в компании запрет на кормление грудью в кафе после дискуссии в социальных сетях.

Пост о случившемся в ресторане «Кофемании» в аэропорту Шереметьево опубликовала на фейсбуке Оксана Грачева. По словам женщины, ее знакомая во время посещения заведения начала кормить семимесячного ребенка грудью, после чего официант попросил гостью перестать это делать. На вопрос о причине персонал показал устав компании, где прописан пункт о запрете на кормление младенцев грудью. Также в правилах отмечено, что посетителям запрещено пеленать детей и менять ребенку памперс.

После распространения истории в соцсетях некоторые женщины написали, что больше не будут ходить в ресторан.

На рассказ Грачевой отреагировали представители «Кофемании». По их данным, инцидент произошел не на днях, как утверждала автор публикации, а 22 января. «Наша ошибка в том, что мы не обновили правила вовремя и не прописали, что кормление возможно, когда это происходит в специальной одежде для кормления. Мы приносим за это извинения, и конечно, же обновим правила в самое ближайшее время во всех ресторанах. Что касается пеленания и смены памперсов, то в отличие от большинства ресторанов Москвы, у нас есть пеленальные столики (где это возможно технически)», — ответили на жалобу в компании.

16 апреля в сети сообщили, что откорректировали правила и убрали пункт о запрете кормления грудью. Обновленные правила появятся в ресторанах в течение семи рабочих дней.

Ранее The Village уже отвечал на вопрос, допустимо ли кормить ребенка грудью в общественных местах.

Источник: Facebook