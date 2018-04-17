После общественных обсуждений министерство строительства и ЖКХ приняло решение об обязательном сохранении специальных отверстий в фундаментах многоквартирных домов, чтобы кошки могли беспрепятственно проникать в подвал и выходить из него.

По словам замглавы ведомства Андрея Чибиса, раньше действовал запрет на обеспечение доступа в подвалы жилых домов. Теперь же в зданиях обяжут сохранять продухи размером 15 на 15 сантиметров. При этом у общего собрания собственников останется право заградить отверстие, ведущее в подвал, специальной решеткой.

Ранее зоозащитники неоднократно призывали запретить закрывать вентиляционные отверстия, через которые кошки могут попадать в подвал и выходить из него. По их словам, из-за отсутствия продухов животные либо не могут попасть в укрытие в холодное время года, либо гибнут, оказавшись замурованными в подвале. В Госдуме также отмечали, что без кошек в подвалах разводятся грызуны.

Источник: «Интерфакс»