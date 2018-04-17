В России запустили проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» для обучающихся за границей студентов, готовых перевестись в МГИМО. Помимо самого университета, инициативу также поддерживает Россотрудничество.

По словам чиновников, сейчас в некоторых странах ощущается «негативное влияние русофобских настроений на соотечественников». Власти предлагают им вернуться домой. В особенности это касается обучающихся в Великобритании. В МГИМО уже заявили, что готовы в экстренном порядке принять несколько сотен новых студентов. Тем же, кто уже заканчивает обучение, обещают помочь с трудоустройством — например, на Дальнем Востоке.

По данным Минобрнауки, в 2017 году в зарубежных вузах обучались около 60 тысяч российских студентов. Опрошенные «Коммерсантом» учащиеся из Великобритании заявили, что никакого давления на себе не ощущают. В британском посольстве также заверили, что в стране, «как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают с целью туризма, обучения или бизнеса».

Отношения между Россией и Великобританией ухудшились после отравления в Солсбери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон возлагает ответственность за покушение на Москву. Кремль эти обвинения отвергает.

Источник: «Коммерсантъ»