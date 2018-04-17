Роскомнадзор продолжает расширять блокировки IP-адресов для ограничения доступа к мессенджеру Telegram. По данным активистов, к 11:42 в реестр запрещенных ресурсов добавили свыше 2,5 миллиона записей. К началу вчерашнего дня, 16 апреля, их количество не превышало 40 тысяч.

2 528 942 IP-адреса заблокировал Роскомнадзор

В пресс-службе Роскомнадзора «Интерфаксу» заявили, что ведомство продолжит блокировать связанные с Telegram интернет-ресурсы, пока сервис не передаст ФСБ ключи шифрования. Также служба потребовала от Apple и Google удалить мессенджер из магазинов приложений компаний.

13 апреля суд постановил немедленно заблокировать к Telegram. Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, в Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, а Роскомнадзор пригрозил блокировкой владельцам прокси-серверов, позволяющих обходить наложенные на Telegram ограничения.

The Village рассказывал, как на блокировку отреагировали пользователи и конкуренты мессенджера, а также как продолжать бесплатно пользоваться Telegram и какие VPN-сервисы используют профессионалы.

Источник: «Интерфакс»