«Аэроэкспресс» разрешил бесплатно провозить животных и велосипеды
«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз домашних животных и велосипедов на всех направлениях.
Раньше в соответствии с правилами работы железнодорожного транспорта стоимость перевозки питомцев составляла 100 рублей, а одного велосипеда в неразобранном виде — 50 рублей.
В компании напомнили, что перевозить велосипеды разрешается исключительно в тамбуре поезда. Там же под наблюдением хозяев должны находиться собаки крупных пород. Мелких домашних животных можно перевозить в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади.
Источник: «Аэроэкспресс»
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