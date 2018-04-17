«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз домашних животных и велосипедов на всех направлениях.

Раньше в соответствии с правилами работы железнодорожного транспорта стоимость перевозки питомцев составляла 100 рублей, а одного велосипеда в неразобранном виде — 50 рублей.

В компании напомнили, что перевозить велосипеды разрешается исключительно в тамбуре поезда. Там же под наблюдением хозяев должны находиться собаки крупных пород. Мелких домашних животных можно перевозить в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади.

Источник: «Аэроэкспресс»