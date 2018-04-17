Роскомнадзор начал блокировать сервисы, позволяющие обходить ограничения доступа к мессенджеру Telegram.

Ведомство уже добавило в выгрузку реестра запрещенных ресурсов адреса fuckrkn.us и opentg.us, зарегистрированные командой Vee Security, а также сайты tgvpn.com и tgproxy.me.

«Сами прокси работают отлично. Мы, конечно, будем бороться за доступность [ресурса]», — заявили создатели проекта TGProxy.

13 апреля суд постановил немедленно заблокировать к Telegram. Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, в Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, а Роскомнадзор пригрозил блокировкой владельцам прокси-серверов, позволяющих обходить наложенные на Telegram ограничения. Также ведомство потребовало от Apple и Google удалить мессенджер из магазинов приложений.

The Village рассказывал, как на блокировку отреагировали пользователи и конкуренты мессенджера, а также как продолжать бесплатно пользоваться Telegram и какие VPN-сервисы используют профессионалы.