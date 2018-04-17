В Москве открывают университет в области креативных индустрий Universal University, который объединит Британскую высшую школу дизайна, Московскую школу кино, архитектурную школу МАРШ и школу компьютерных технологий Scream School.

На платформе университета запустят три новых проекта: Moscow Music School, Московскую школу коммуникаций MACS и бизнес-инкубатор для стартапов в области креативных индустрий.

В Московской школе музыки начнут готовить по трем направлениям. Так, специальность Music Production посвящена работе с музыкальными инструментами и плагинами, саунд-дизайну и созданию аранжировки. Куратором программы станет электронный музыкант Федор Переверзев, известный под псевдонимом Moa Pillar.

В программу Songwriting & Music Performance, нацеленную на музыкантов-вокалистов, войдут лекции по теории музыки и поэзии, а также практические занятия по музыкальному продакшену и звукоинженерии. Руководителем курса выступит российский музыкант Павел Артемьев.

Наконец, менеджменту и продвижению артистов будут обучать на направлении Music Business, представляющем собой образовательный бизнес-инкубатор, участники которого будут разрабатывать реальные музыкальные проекты. За программу отвечает Екатерина Бажанова — основатель компании Music Development Russia и представитель конференции Midem в России.

Поскольку Moscow Music School ставит своей целью выпускать готовых профессионалов, одной из главных задач при обучении станет интеграция студентов в рабочую среду. Связями с музыкальной индустрией займется руководитель фестиваля Synthposium Анна Глуходед.

Для школы музыки в новом университете выделят отдельный кампус, в котором расположатся собственная звукозаписывающая студия, компьютерные классы для работы с аудиоредакторами, репетиционные классы и лектории. При этом студентам позволят брать оборудование и инструменты для домашних репетиций и концертов.

Источник: представители Universal University