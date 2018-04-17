В Москве задержали мужчину, который на протяжении нескольких лет незаконно получал у сотовых операторов данные о переговорах сотен людей и перепродавал их третьим лицам.

По версии следствия, с 2016 года 33-летний подозреваемый, имя которого не разглашается, начал распечатывать на своем компьютере решения, на которые ставил поддельную печать одного из московских судов. Затем он обращался с этими документами к сотовым операторам и получал у них список звонков отдельных абонентов. Кому и с какой целью передавались эти данные, неизвестно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки и подделке документов и печатей. Задержанный не отрицает свою вину, но идет ли речь о признательных показаниях, не уточняется.

Источник: Следственный комитет России