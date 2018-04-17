Уличный художник Hioshi установил на набережной Мойки арт-объект «Тайна переписки», посвященный блокировке мессенджера Telegram. Мини-скульптура изображает сотрудника спецслужб, который читает чужое любовное послание. Объект выполнен из глины и акрила.

«Кардинальное отличие Телеграма от Роскомнадзора заключается в том, что Телеграм работает и кому-то нужен», — отметил художник.

Hioshi

13 апреля суд постановил немедленно заблокировать к Telegram. В борьбе с сервисом Роскомнадзор заблокировал более 4,6 миллиона IP-адресов.

17 апреля в Петербурге приостановил работу интернет-магазин «О’кей». По данным СМИ, неполадки в работе дистанционных касс вызвала блокировка IP-адресов, связанных с Telegram.

Ранее участники арт-группы «Явь» создали граффити, посвященное блокировке мессенджера Telegram.

The Village рассказывал, как на блокировку отреагировали пользователи и конкуренты мессенджера, а также как продолжать бесплатно пользоваться Telegram и какие VPN-сервисы используют профессионалы.

Источники: Hioshi, «Фонтанка»