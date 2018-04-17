Международная правозащитная группа «Агора» запускает юридическую поддержку для владельцев сайтов, серверов, дата-центров и онлайн-сервисов, попавших под блокировку Роскомнадзора.

За помощью в решении технических проблем можно обратиться к юристу «Агоры» Дамиру Гайнутдинову в Telegram/Twitter @snorri51, а также написать в Facebook или на почту.

Правозащитники обещают помочь тем, кто только получил уведомление Роскомнадзора или кого уже заблокировали.

13 апреля суд постановил немедленно заблокировать к Telegram. Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, в Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, а Роскомнадзор пригрозил блокировкой владельцам прокси-серверов, позволяющих обходить наложенные на Telegram ограничения. Также ведомство потребовало от Apple и Google удалить мессенджер из магазинов приложений. 17 апреля Роскомнадзор начал борьбу со средствами обхода блокировок Telegram.

The Village рассказывал, как на блокировку отреагировали пользователи и конкуренты мессенджера, а также как продолжать бесплатно пользоваться Telegram и какие VPN-сервисы используют профессионалы.

Источник: Telegram