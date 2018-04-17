Юрист Антон Долгих подал в Генпрокуратуру заявление о возбуждении административного дела против Роскомнадзора.

Долгих заявил, что из-за попыток ведомства заблокировать Telegram пострадали и другие ресурсы. Поскольку их блокировка не основана на решении суда, в действиях службы имеются признаки самоуправства, отметил юрист.

«Правовые основания действий органа государственной власти, направленных на блокировку миллионов IP-адресов, требований о прекращении доступа к приложениям в App Store и Google Play, мягко говоря, неочевидны», — подчеркнул Долгих.

13 апреля суд постановил немедленно заблокировать Telegram. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов, потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений и начал в борьбу со средствами обхода ограничений. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам.

The Village рассказывал, как на блокировку отреагировали пользователи и конкуренты мессенджера, а также как продолжать бесплатно пользоваться Telegram и какие VPN-сервисы используют профессионалы.

Источник: Антон Долгих